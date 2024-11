Il film di Star Wars di dicembre 2026 è stato rimandato: vediamo quale altro film prenderà il suo posto

Non era infatti chiaro di che film di Star Wars si trattasse, se dell'inizio di una nuova trilogia o della lungometraggio dedicato a Rey, la protagonista della più recente trilogia. Ora però non è più importante, perché nessuno di questi sarà nelle sale nel dicembre 2026 . Non significa che siano stati cancellati, chiaramente, ma solo che il loro periodo di uscita è stato spostato.

Disney ha svelato che il film di Star Wars previsto per dicembre 2026 non arriverà nelle sale. La data di uscita era il 18 dicembre, ma questo era bene o male tutto quello che sapevamo di tale pellicola.

Che film prenderà il posto di Star Wars

Disney ovviamente non vuole lasciare vuoto uno spazio di pubblicazione e con la perdita di Star Wars ha deciso di riempire lo spazio con L'era glaciale 6, un film animato. Dicembre è un mese ottimo per un film del genere, va detto.

Rey, protagonista della più recente trilogia di Star Wars

La più recente opera a tema L'era glaciale è una produzione per Disney Plus pubblicata nel 2022, il film L'era glaciale - Le avventure di Buck. Non ha ottenuto ovviamente lo stesso spazio mediatico di un nuovo film per il grande schermo, quindi forse non l'avete mai sentito nominare.

Il più recente capitolo "principale" della serie è il quinto Era glaciale pubblicato nel 2016. Questo significa che saranno passati dieci anni tra il quinto e il sesto capitolo. Parlando invece di Star Wars, nel maggio 2026 arriverà The Mandalorian and Grogu, che proseguiranno le avventure dei personaggi divenuti famosi con la serie TV.

Ricordiamo infine che c'è una nuova trilogia di Star Wars in lavorazione, ma non continuerà la saga degli Skywalker, o forse sì.