PlayStation e Rauw Alejandro insieme per uno spot con PS5, PS Portal e le cuffie Pulse Elite

Nel video il rapper accende la PS5 per una partita a EA Sports FC 25 , ma viene ben presto affiancato sul divano da un suo "doppione" con in mano PlayStation Portal che si sta cimentando con Ghost of Tsushima. Un ultimo clone di Alejandro arriva ballando, con indosso le cuffie Pulse Elite.

Con una carriera ormai decennale alle spalle, Alejandro ha pubblicato il suo primo disco in studio nel 2020 grazie all'etichetta Sony Latin, raggiungendo la seconda posizione degli album più venduti in Spagna con oltre 40.000 unità distribuite.

PlayStation e Rauw Alejandro sono insieme per il nuovo spot pubblicitario pubblicato da Sony, in cui il rapper portoricano si diverte con PS5, PlayStation Portal e le cuffie Pulse Elite , moltiplicandosi sulle note di uno dei brani dell'album Cosa Nuestra.

I nuovi spot PlayStation

È decisamente tempo per dei nuovi spot PlayStation, visto che solo pochi giorni fa è stata la volta del video "Play has no limits" dedicato a PS5 e pensato per caricare l'entusiasmo in vista di un periodo importante come quello natalizio.

Prima di Natale, tuttavia, avremo modo di sperimentare le promozioni del Black Friday e stando a un noto leaker Sony ha intenzione di lanciare alcune interessanti offerte sull'acquisto di PS5, PlayStation VR2 e i controller DualSense e DualSense Edge, sebbene in questo momento manchi ancora una conferma ufficiale.