L'Animus Hub di Assassin's Creed ci farà pagare per i contenuti extra? Ubisoft risponde dopo i leak

Come vi abbiamo recentemente segnalato, negli ultimi giorni sono circolati in rete una serie di leak riguardo ai dei presunti contenuti di Assassin's Creed Shadows - ovvero il prossimo capitolo della serie previsto per febbraio - e all'Hub chiamato Animus (prima noto come Infinity) che collegherà tutti i capitoli futuri.

La spiegazione di Ubisoft sull'Animus Hub

Ancora più precisamente, Ubisoft ha condiviso una dichiarazione per chiarire se sarà necessario spendere denaro extra per raccogliere le ricompense che saranno presenti nel pass dell'Animus Hub.

"Salve a tutti. Siamo venuti a conoscenza del fatto che in rete sono circolate voci inesatte sull'imminente Animus Hub (ex nome in codice Infinity)", si legge nel post. "Volevamo cogliere l'occasione per chiarire che tutte le ricompense disponibili nell'Animus Hub saranno completamente gratuite. Non ci sono abbonamenti o battle pass a pagamento nell'Animus Hub. I giocatori avranno accesso ai contenuti e alle missioni regolari senza alcun costo aggiuntivo. Sveleremo ulteriori dettagli al riguardo in prossimità della pubblicazione di Assassin's Creed Shadows. Grazie!"

Ovviamente questo rassicurerà i giocatori che temevano che l'Animus Hub avrebbe avuto dei contenuti aggiuntivi a pagamento. Ubisoft si trova in un momento difficile e certamente Assassin's Creed Shadows dovrà far ricredere tutti in merito alla qualità dei giochi Ubisoft.