I voti di Famitsu premiano Super Mario Party Jamboree, ma non solo

I voti di Famitsu per il numero 1870 vedono trionfare Super Mario Party Jamboree: il nuovo episodio della serie party targata Nintendo ha portato a casa quattro 9 per un totale di 36/40, superando tutti gli altri titoli recensiti questo mese.

The Bridge Curse 2: The Extrication (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch) - 7/8/7/7 [29/40]

Card-en-Ciel (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch) - 8/8/8/8 [32/40]

EA Sports FC 25 (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch) - 8/8/8/8 [32/40]

Outer Wilds: Archaeologist Edition (PS5, Switch) - 7/8/7/7 [29/40]

Romance of The Three Kingdoms 8 Remake (PS5, PS4, Switch) - 8/8/9/8 [33/40]

Super Mario Party Jamboree (Switch) - 9/9/9/9 [36/40]

È andata molto bene anche a Romance of The Three Kingdoms 8 Remake, rifacimento del classico strategico di Koei Tecmo, premiato con un 9 e tre 8 per un totale di 33/40, mentre a quanto pare EA Sports FC 25 ha convinto ma non troppo con i suoi quattro 8 per un totale di 32/40.

Abbiamo infine la Archaeologist Edition di Outer Wilds, che purtroppo non sembra aver fatto davvero breccia nella redazione nipponica di Famitsu, accontentandosi di un 8 e tre 7 pr un totale di 29/40.