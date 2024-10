Call of Duty: Black Ops 6 ha un trailer di lancio specifico per PC

Call of Duty: Black Ops 6 ha un trailer di lancio per la versione PC che illustra le caratteristiche tecniche di questa edizione del gioco, potenzialmente la migliore in assoluto laddove si disponga di una configurazione hardware adeguata.

Sulla piattaforma Windows, infatti, Call of Duty: Black Ops supporta una risoluzione fino a 4K reali e modalità ultrawide per gli schermi compatibili, utilizzando la tecnologia AMD FSR 3.1 per l'upscaling e il miglioramento delle prestazioni.

Non è tutto: il gioco vanta oltre cinquecento opzioni per la personalizzazione dell'esperienza (regolazione grafica e accessibilità, principalmente) e supporta il cross-play per consentire agli utenti di giocare online a prescindere dalla piattaforma.

Infine, la versione PC di Call of Duty: Black Ops 6 integra la protezione Ricochet Anti-Cheat, una delle soluzioni più sofisticate per l'individuazione e il blocco dei cheater, una piaga sempre più evidente nella community dello sparatutto prodotto da Activision.