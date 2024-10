L'influencer Asmongold abbraccia il nazismo definendo la cultura islamica "inferiore"

Sta facendo discutere l'ultima uscita fatta durante un live streaming su Twitch dall'influencer Asmongold , da tempo faro intellettuale dell'estrema destra USA, che parlando dei fatti della Striscia di Gaza, dove il governo ebraico sta commettendo un vero e proprio genocidio e sta allargando il conflitto ad altri territori giorno dopo giorno, ha abbracciato delle tesi che erano tanto care ai nazisti . In questo caso non parliamo per metafore o similitudini, visto che si tratta degli stessi identici argomenti, quindi non ci sono molti dubbi su come interpretarli.

Tesi naziste

Ma cosa ha detto il noto influencer parlando della cultura islamica? Citiamo direttamente: "Non me ne frega un ca**o, sono persone terribili. Vengono da una cultura inferiore."

Evidentemente in questi tempi scellerati il passaggio da giocatore di World of Warcraft ad arringatore di folle che si permette di giudicare in modo tranchant una cultura con migliaia di anni sulle spalle, riprendendo le tesi di uno dei movimenti politici più distruttivi della storia umana, è molto più veloce di quanto dovrebbe essere. Del resto chi lo ascolta difficilmente dispone di strumenti culturali adeguati per mettere in discussione quello che dice, ad esempio facendosi raccontare un po' di questa cultura "inferiore", di cui Asmongold sarà sicuramente un grande studioso e conoscitore, visto come si è permesso di definirla.

Asmongold ha dimostrato la sua cultura superiore nell'organizzazione della sua stanza

Come fatto notare, l'uscita di Asmongold violerebbe alcune delle linee guida di Twitch, che vietano ad esempio di insinuare l'inferiorità di una certa cultura o gruppo culturale. Chissà se sarà bannato per sempre dalla piattaforma per questo motivo, o se sarà semplicemente redarguito.