Assassin's Creed: un viaggio tra comodità e criticità

Ultimamente sembra di stare negli Assassini Anonimi. "Ciao, mi chiamo Christian e mi piace Assassin's Creed..." (coro apatico) "Ciao, Christian." Ormai si tende a dividere il mondo in fan e hater, ma la storia a volte può essere molto più semplice o complicata e vale la pena raccontarla. Io neanche l'ho comprato Shadows, e non che non ci abbia pensato: volevo prenderlo al lancio ma mi sono capitati tra capo e collo un botto di lavori e la nuova stagione di World of Warcraft, quindi non rientra esattamente tra le mie priorità. Assassin's Creed per me è un comfort food perciò aspetterò il primo sconto. Infatti, io non sono un fan di Assassin's Creed. Ora vi svelo un segreto che quelli di Fatima scansati: non mi sono mai filato neppure Ezio Auditore, che sarebbe tipo il non plus ultra della serie Ubisoft. Scandaloso, vero? Ho la vostra attenzione? Bene! Ma andiamo con ordine...

Io, me e Assassin's Creed

Nel 2007 ero uno dei tanti in prima fila a comprare Assassin's Creed, il primo, quello con Altair ambientato a Gerusalemme, casomai qualcuno se lo sia scordato visto che non ci hanno fatto ancora una remaster o un remake (strano forte). Ma all'epoca praticamente tutti hanno comprato Assassin's Creed perché era una novità e aveva un concept super affascinante: ricordo di essere rimasto a bocca aperta di fronte alla ricostruzione degli scenari, di essermi appassionato alla storia mezza autentica e mezza sci-fi e di essermi fatto due mele dell'Eden così a giocarlo... perché era terribilmente noioso.

Perciò non ne ho giocato più neppure uno per anni. Ogni tanto leggevo recensioni e sinossi per curiosità... anzi, no, ripensandoci ho giocato per lavoro quello PSP che manco ricordo come si intitola. Diciamo che le tematiche e le ambientazioni non mi stimolavano abbastanza: dell'Italia di Ezio non me ne fregava niente, dei pirati men che meno, così sono passati gli anni e poi è uscito Origins.

Ah, l'Egitto, quello sì che mi affascinava. Però avevo sempre il dubbio che mi sarei annoiato a morte: Altair mi aveva lasciato un retrogusto fastidioso, unito a una minore predisposizione nei confronti dei giochi che, nel frattempo, erano diventati "alla Assassin's Creed". Intanto erano passati dieci anni e la serie era sprofondata in una crisi creativa che voleva un reboot sia nella narrativa che nel gameplay. E anche Origins non è che lo abbia giocato subito: se ricordo bene, l'ho comprato scontatissimo dopo che era uscito Odyssey. A convincermi, in un rarissimo momento in cui non avevo JRPG da giocare per diletto o per lavoro, è stato il loot.

Assassin's Creed Origins: il primo reboot non si scorda mai

Non mi vergogno a dire di essere uno a cui piace il bottino nei GDR, infatti adoro WoW, Diablo e tutti quei giochi lì. Quindi un Assassin's Creed tra le piramidi con il bottino GDR? Ma pancia mia fatti capanna! E infatti l'ho divorato, non senza momenti di stanca perché la formula è sempre quella e diventa ripetitiva dopo un po' di ore, però mi ha appassionato molto e mi ha convinto a comprare Odyssey, ambientato in un altro immaginario che adoro da tutta la vita: l'antica Grecia.

Per assurdo, Odyssey - di cui ho acquistato anche i DLC, cosa che solitamente non faccio mai - mi ha deluso un pelo di più: ho trovato la storia frammentaria e inconcludente, tranne nei momenti folli con tutta quella storia delle divinità che in realtà sono alieni o una cosa del genere, scusate ma a un certo punto mi sono perso. Infatti non è che mi stessi divertendo per la storia, le duecentomila missioni secondarie o il bottino che, a una certa, anche basta aprire la schermata dell'equipaggiamento ogni due minuti. Non era quello che mi è piaciuto dei nuovi Assassin's Creed.

Capo Sunio in Assassin's Creed Odyssey ma senza Julian Solo e i suoi cavalieri dei sette mari

Alla fine mi ha conquistato il mondo ricostruito nei minimi particolari - anche anacronistici e non proprio fedelissimi alla realtà, va detto - e la presenza di personaggi storici o figure mitologiche che mi hanno sempre affascinato. Sono cresciuto tra i Cavalieri dello Zodiaco, Stargate, Scontro di Titani e i Ramses di Christian Jacq, figurarsi se non mi sarei divertito come un bimbo a scalare la piramide di Giza o il Partenone, dove peraltro sono stato di persona. E forse è il motivo per cui ho apprezzato meno Valhalla, comprato - ahimé - al lancio e a prezzo intero ma mollato dopo una trentina di ore: non essendo un fan della mitologia norrena e di quel periodo storico, ha fatto meno presa e ha potenzialmente rotto l'incantesimo di Ubisoft. Finché non hanno annunciato Shadows. Se ci siete ancora, siamo arrivati al punto.

Ricordo nitidamente quando su Twitter mi è spuntata un'immagine promozionale del Kinkaku-ji in Assassin's Creed Shadows. È una scena catturata da una prospettiva praticamente identica a quella di una foto che ho scattato di persona allo stesso padiglione d'oro di Kyoto: una coincidenza che ha riconquistato la mia attenzione. Nel frattempo erano usciti alcuni titoli open world ambientati nel Giappone feudale, come Rise of the Ronin o Ghost of Tsushima, che mi avevano interessato pochissimo perché, molto semplicemente, non erano Assassin's Creed. Come si spiega?