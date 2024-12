I voti di Indiana Jones e l'Antico Cerchio premiano l'esclusiva temporale Xbox?

Sono arrivati i voti di Indiana Jones e l'Antico Cerchio, e a quanto pare l'esclusiva temporale Xbox firmata MachineGames ha convinto la stampa internazionale, che ha assegnato al gioco valutazioni decisamente positive: un'ottima notizia, anche in vista dell'uscita su PS5 la prossima primavera.

VGC - 10

Creative Bloq - 10

GamesRadar+ - 10

ZTGD - 9,5

GamingTrend - 9,5

Power Unlimited - 9,2

Player 2 - 9,1

Multiplayer.it - 9

IGN - 9

GameSpot - 9

Gaming Nexus - 9

Shacknews - 9

Gamereactor - 9

Inverse - 9

Stevivor - 9

XboxEra - 9

Windows Central - 9

Hey Poor Player - 9

Gamersky - 8,8

Carole Quintaine - 8,5

CD-Action - 8

ComicBook - 8

Dot Esports - 8

TheSixthAxis - 8

But Why Tho? - 8

Dexerto - 8

Digital Trends - 8

Hardcore Gamer - 8

Radio Times - 8

TechRadar Gaming - 8

MMORPG.com - 7

Noisy Pixel - 7

PCMag - 7

TheGamer - 7

Pure Xbox - 6

Nella nostra recensione di Indiana Jones e l'Antico Cerchio abbiamo parlato di come questa attesa trasposizione abbia soddisfatto le aspettative, nonché di quanto sia solido l'impianto confezionato per l'occasione in termini di azione, enigmi, esplorazione e storia.