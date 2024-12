Quando potremo giocare Indiana Jones e l'Antico Cerchio? Ecco date e orario di sblocco e accesso anticipato

Il lancio di Indiana Jones e l'Antico Cerchio è ormai alle porte e gli sviluppatori di MachineGames si sono affacciati su X per svelare le date e orari esatti per lo sblocco delle copie standard e Game Pass e per quello dell'accesso anticipato garantito con l'acquisto della Deluxe e la Premium Edition.

Come possiamo vedere dal post qui sotto, gli abbonati al Game Pass e chi acquisterà la Standard Edition di Indiana Jones e l'Antico Cerchio potrà iniziare a giocare a partire dalle 01:00 italiane di lunedì 9 dicembre. L'appuntamento per l'accesso anticipato, invece, è fissato tre giorni prima, per la precisione alle 01:00 di venerdì 6 dicembre.