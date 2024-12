Samsung Galaxy Z Fold7 potrebbe montare un display più grande

Nel corso degli ultimi anni, gli smartphone pieghevoli hanno rappresentato senz'ombra di dubbio una delle novità più importanti ed innovative del settore. Nelle ultime ore, in particolare, un rumor suggerirebbe cambiamenti piuttosto significativi per Samsung Galaxy Z Fold7, il nuovo pieghevole realizzato dalla compagnia produttrice coreana, che potrebbe avere diversi aspetti in comune con il recente Samsung Galaxy Z Fold6 Special Edition, uscito da poco sul mercato: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Samsung Galaxy Z Fold7: il display più grande della serie L'analista Ross Young ha recentemente dichiarato sul social network X che Samsung Galaxy Z Fold7 potrebbe presentare un display dalle dimensioni simili a quanto visto recentemente su Samsung Galaxy Z Fold6 Special Edition, con ben 8 pollici per il display pieghevole interno e 6,5 pollici di diagonale per il display esterno. Samsung Galaxy Z Fold7 I rumor non finiscono qui e riguarderebbero anche Samsung Galaxy Z Flip7, l'altro smartphone pieghevole in uscita l'anno prossimo. Se l'indiscrezione dovesse rivelarsi vela, si passerebbe dunque dagli attuali 6,7 pollici ai 6,85 pollici di diagonale per lo schermo interno, al contrario del display esterno che sarà pari approssimativamente a circa 4 pollici di diagonale, contro i 3,4 pollici di diagonale del modello precedente. L'aumento delle dimensioni dello schermo potrebbe verosimilmente andare di passo con una batteria dalle dimensioni maggiori, portando un salto in avanti nell'autonomia, che ha da sempre rappresentato il tallone d'Achille della serie.