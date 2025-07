Samsung potrebbe abbandonare la ricarica cablata valutando solo Galaxy con magneti integrati

Secondo un sondaggio diffuso nell'app Samsung Members, l'azienda starebbe valutando l'abbandono della ricarica cablata a favore di quella wireless. Pare infatti che possa puntare a futuri Galaxy con magneti integrati, ma ovviamente si tratta di pure indiscrezioni e ipotesi, da confermare o smentire in futuro. Ecco tutti i dettagli in merito.

La terza domanda è incentrata invece sulla presenza di supporto Qi 2 in stile MagSafe e cerca di capire quanto possa influire positivamente nonostante la perdita della ricarica cablata. Insomma, si tratta di pure ipotesi che, in fin dei conti, lasciano ben pensare a un ipotetico abbandono del cavo. Ad ogni modo, il sondaggio esplora anche l'utilizzo delle porte USB e i vari contesti: che Samsung voglia produrre nuovi Galaxy privi di porte e affidarsi esclusivamente alle soluzioni wireless?

Come vi abbiamo già anticipato, le ipotesi e gli indizi arrivano da un sondaggio di Samsung, condiviso dall'informatore SammyGuru . Una delle domande piuttosto palesi riguardano l'utente, chiedendo se sia disposto ad accettare uno smartphone più spesso affinché abbia dei magneti integrati. L'altra domanda, che non lascia spazio a molti dubbi, riguarda la preoccupazione nell'usare un telefono dotato di sola ricarica wireless.

Le preoccupazioni degli utenti

Se da un lato la ricarica wireless può rivelarsi comoda, dall'altro potrebbe preoccupare alcuni utenti. Tra le risposte previste, infatti, troviamo diverse situazioni che potrebbero non convincere le persone ad abbandonare il cavo. Dal non poter ricaricare il telefono durante le uscite o i viaggi, all'impossibilità di usare il telefono mentre è in carica, fino ai problemi di surriscaldamento o di ricarica lenta, potrebbero essere diversi i motivi per cui continuare a usare la ricarica cablata.

Proprio per questo motivo il sondaggio potrebbe rivelarsi particolarmente utile, dato che si tratterebbe di un cambiamento significativo. E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.