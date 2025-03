L'annuncio dei giochi “gratis” del PlayStation Plus di aprile è alle porte, ecco data e orario

Marzo è ormai agli sgoccioli e di conseguenza presto verranno presentati i nuovi giochi per PS5 e PS4 che verranno messi a disposizione per tutti gli abbonati a PlayStation Plus ad aprile senza costi aggiuntivi.

Per quanto non ci sia una data ufficiale scolpita nella pietra, è abbastanza semplice prevedere quando Sony annuncerà la line-up del prossimo mese. La compagnia giapponese, infatti, da anni adotta una programmazione schematica per tutto ciò che riguarda il suo servizio di punta, con i giochi mensili che vengono svelati solitamente il mercoledì pomeriggio precedente al primo martedì del mese successivo. In pratica, salvo imprevisti, la data da cerchiare sul calendario è quella di mercoledì 26 marzo alle 17:30 italiane.