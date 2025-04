PlayStation celebra il 30° anniversario con il bizzarro video "Players" in collaborazione con Yoasobi

Sony Interactive Entertainment Japan Asia ha pubblicato il video completo, di circa due minuti, della particolare pubblicità intitolata "Players" che è stata pubblicata per celebrare il 30° anniversario di PlayStation in collaborazione con il duo Yoasobi.

Si tratta di un bizzarro video creato con tecnica mista che ricorda in parte lo stop motion e in parte la computer grafica più classica, accompagnato dalla musica del duo pop Yoasobi e ora visibile in forma completa anche al di fuori dei canali in cui era stato trasmesso inizialmente.

"Players", il titolo del video, si riferisce anche all'omonimo singolo del gruppo, che viene utilizzato proprio per accompagnare il filmato e viene promosso attraverso questa iniziativa in collaborazione tra PlayStation e la band nipponica.