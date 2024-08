Keanu Reeves è stato confermato per Sonic 3 il film, darà la voce a Shadow

Keanu Reeves darà la voce a Shadow in Sonic 3 il film : la notizia è stata annunciata ufficialmente attraverso il simpatico teaser che potete vedere qui sotto, in cui Sonic accoglie l'attore facendo partire uno spezzone di Speed, non a caso.

Quello che sappiamo finora

In uscita nelle sale cinematografiche il 20 dicembre, Sonic 3 il film punterà a consolidare il grande successo riscosso finora dalla trasposizione del franchise SEGA, che come ricorderete in principio era stato vittima di feroci polemiche in merito al design del protagonista, poi fortunatamente corretto.

Stando a quanto emerso finora, la trama del terzo episodio seguirà per molti versi gli eventi dei videogiochi, con Shadow che si risveglierà da un lungo sonno criogenico e andrà alla disperata ricerca della sua amica Maria Robotnik, nipote del Dottor Eggman.

Per contrastare la furia di Shadow sarà necessario per Sonic, Tails, Knuckles e lo stesso Eggman dar vita a un'inedita alleanza.