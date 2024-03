Sonic Il Film 3: il regista dice che i lavori sono finiti, ricordiamo la data di uscita

Paramount Pictures ha svelato che le riprese per il terzo film di Sonic sono state completate. Come potete vedere poco sotto, l'informazione è stata condivisa tramite Jeff Fowler, ovvero il regista .

Di cosa parla Sonic Il film 3?

Il Dr. Robotnik di Jim Carrey

Sonic Il film 3 vedrà il ritorno di Sonic, Tails e Knuckles per un'altra avventura, con il Dr. Robotnik di Jim Carrey ancora una volta nei panni dell'antagonista. Nel frattempo, come anticipato nella scena post-credits di Sonic the Hedgehog 2, anche Shadow the Hedgehog avrà un ruolo importante: il film si ispirerà a Sonic Adventure 2 del 2001 e a Shadow the Hedgehog del 2005.