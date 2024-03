I giochi in uscita ad aprile su PlayStation, Xbox, PC e Nintendo Switch

Non mancheranno infine grandi ritorni e potenziali sorprese: dalla Anniversary Edition del classico Braid alle spettacolari partite di tennis di TopSpin 2K25, per arrivare infine al metroidvania Tales of Kenzera: ZAU e alla sua interessante ambientazione fra magia e folklore, ispirata ai racconti Bantu.

Gli sviluppatori di Moon Studios lanceranno in Accesso Anticipato su Steam il loro nuovo, ambizioso progetto, No Rest for the Wicked, mentre fra Stellar Blade proverà a coinvolgerci con i suoi combattimenti in stile Sekiro e Sand Land porterà sullo schermo i personaggi e le ambientazioni di una delle opere firmate da Akira Toriyama dopo l'incredibile successo di Dragon Ball.

Dopo un primo trimestre davvero straordinario, aprile si presenta un po' come un mese di passaggio, sebbene non manchino alcune uscite di grande interesse. Assisteremo infatti all'atteso debutto di Sea of Thieves e Grounded su piattaforme diverse da Xbox, andando a completare il quartetto di cui parlava Phil Spencer, mentre Final Fantasy 16 si arricchirà con l'arrivo dell'ultima espansione, The Rising Tide.

Per fronteggiare le nuove minacce lungo il cammino potremo sfruttare devastanti poteri acquatici in grado di sbaragliare i nemici, approfittare di un level cap aumentato in maniera sostanziale (fino a 110 nel New Game Plus) e misurarci con la modalità extra Le Porte di Kairos, in cui avremo la possibilità di superare venti battaglie man mano più difficili e complesse.

The Rising Tide , l'ultima espansione di Final Fantasy 16 , ci rimette al comando di Clive dopo gli eventi della campagna principale per una nuova, spettacolare avventura in cui ci troveremo a esplorare uno scenario inedito, la meravigliosa città di Mysidia, per rispondere all'inaspettata richiesta d'aiuto del Leviatano, il leggendario Eikon dell'Acqua.

No Rest for the Wicked

La visuale isometrica di No Rest for the Wicked avvicina il titolo di Moon Studios a Diablo

In uscita su PC il 18 aprile

Il nuovo, ambizioso progetto di Moon Studios, il team autore di Ori and the Blind Forest, fa il proprio esordio questo mese in accesso anticipato su PC per offrirci un primo assaggio della promettente campagna di No Rest for the Wicked: un action RPG in stile Diablo che ci conduce in un mondo fantasy minacciato dalla letale piaga della Pestilenza.

Dopo la morte di Re Harold, starà a noi cercare di trovare una cura in grado di salvare il regno, nell'ambito di un viaggio fra le terre dell'Isola Sacra in cui verremo accolti da panorami suggestivi così come da orde di creature mostruose e violente, che metteranno a dura prova le capacità del guerriero sacro che controlliamo nel gioco.

