Controller Xbox in vari colori in sconto su Amazon Italia

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un controller Xbox in vari colori . Lo sconto segnalato rispetto al prezzo consigliato è del 23%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato indicato da Amazon è 64.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Controller Xbox in vari colori

Controller Xbox

Tutti i controller Xbox sono modelli standard, semplicemente in vari colori. Non ci sono differenze in termini di funzione e non sono presenti accessori aggiuntivi all'interno della confezione.

I controller Xbox sono compatibili con PC, Xbox, mobile e alcune Smart TV selezionate. Funzionano con batteria AA ma è possibile acquistare una batteria Xbox ufficiale ricaricabile.