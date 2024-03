Stellar Blade, un video di gameplay con i primi minuti della demo

Stellar Blade è protagonista di un video di gameplay con i primi minuti della demo, catturati da IGN al fine di ingannare l'attesa che ci separa dal lancio ufficiale del gioco su PS5, fissato al prossimo 26 aprile.

Abbiamo scritto in un recente editoriale di come la demo di Stellar Blade dimostri che il titolo di Shift Up non è soltanto fanservice e che l'indubbio fascino della sua protagonista si pone alla fine dei conti come un semplice gancio, dietro cui si nasconde però molto di più.

Pur nella sua brevità, la demo di Stellar Blade introduce concetti interessanti, mostra una certo livello di solidità e consapevolezza produttiva, suggerendo inoltre un potenziale che speriamo di vedere pienamente espresso nella versione completa del gioco.