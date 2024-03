Stellar Blade non è soltanto fanservice e la demo lo ha dimostrato

Le meccaniche messe in campo dallo studio coreano, pur non brillando sul piano dell'originalità, sembrano perfettamente in grado di consegnarci un impianto molto solido , dotato di un indubbio potenziale. Verrà espresso appieno nella versione completa di Stellar Blade? L'auspicio è quello, chiaramente.

Si è infatti parlato parecchio di questa produzione, fin da quando si chiamava semplicemente Project Eve, ed è stato semplice inquadrare determinate scelte stilistiche come mero fanservice, appunto. Fortunatamente, però, oltre alla bellezza di Eve c'è di più ; a cominciare dall'ottimo sistema di combattimento realizzato da Shift Up.

La demo di Stellar Blade ha dimostrato che il titolo sviluppato dal team coreano Shift Up non è soltanto fanservice : dietro il design estremamente attraente della protagonista, Eve, si nasconde un'esperienza sorprendentemente solida.

Sekiro al femminile?

Eve impegnata in un combattimento in Stellar Blade

La sensazione che molti hanno espresso dopo aver provato la demo di Stellar Blade è che il titolo di Shift Up si pone come una sorta di rivisitazione di Sekiro: Shadows Die Twice più che come un tradizionale soulslike, e l'impiego di determinate soluzioni non fa che confermare questa tesi.

La gestione della difesa, in primo luogo, con l'uso di parata e schivata che apre poi a tutta una serie di possibili risposte, con gli avversari che possono essere storditi nel caso in cui si mettano a segno parate perfette mentre Eve può anche schivare all'ultimo secondo e trarre il massimo vantaggio da tale manovra.

Dovremo attendere ancora un mese per scoprire se questi entusiasmanti presupposti ci condurranno effettivamente nella direzione di un'esperienza di spessore, ma non c'è dubbio che trovarsi di fronte a un gameplay così convincente abbia sorpreso parecchie persone che magari da Stellar Blade si aspettavano ben poco.

Voi avete provato la demo? Che ne pensate? Parliamone.