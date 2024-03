Mystery House: copia originale della prima avventura grafica all'asta, offerte già alle stelle

Si tratta di un gioco horror vecchio di 44 anni, pubblicato su Apple II , in un'epoca ancora pionieristica in cui molti giochi venivano confezionati dentro casa e portati a mano ai negozi. Chris Kohler di Digital Eclipse ha notato su Bluesky che probabilmente la copia ritrovata è stata impacchettata nella cucina dei Williams, con la bustina di plastica acquistata in un super mercato locale.

Tanto interesse

All'alba dell'industria alcuni giochi venivano letteralmente confezionati a mano.

Al momento di scrivere questa notizia, il prezzo su Ebay della copia ritrovata di Mystery House è arrivato a 4.150 dollari. Considerando che ci sono ancora più di quattro giorni per fare offerte, è probabile che salga ulteriormente.

Il venditore ha ammesso di aver avuto la copia in magazzino per decenni: "Credo di non averla toccata per quarant'anni prima di ritrovarla questa settimana in una scatola di vecchio software." Comunque sia, ha anche assicurato che il gioco è in buone condizioni e funzionante.