Unleashed Games: CEO vanta l'assenza di maschi bianchi nel prossimo gioco, chiusi i canali social per offese

Ovviamente la sua uscita ha attirato le ire di una certa parte dei videogiocatori, che hanno iniziato a dare addosso a lei e al suo team con offese di varia natura, chiedendosi inoltre se quella di Unleashed Games non fosse una forma di discriminazione al contrario .

"Aspettate che notino come nessuno dei nostri personaggi iniziali nella build alpha è un maschio bianco. Nessuno. Di sei." Ha scritto la Pereira, un po' imprudentemente, considerando il suo ruolo nella compagnia.

Il 25 marzo 2024 Irena Pereira, CEO di Unleashed Games , ha pubblicato su X un post in cui vantava il fatto che il prossimo gioco dello studio non aveva dei maschi bianchi tra i personaggi iniziali. Naturalmente ne è nato un vespaio che ha attirato addosso alla compagnia delle feroci ritorsioni, fortunatamente solo verbali, tanto da aver costretto alla chiusura dei suoi canali social.

Un'uscita infelice?

Una foto della Pereira

Inoltre, è stato fatto notare che il team di Unleashed Games è formato per la gran parte da maschi bianchi, il che striderebbe con la pretesa inclusività della scelta di non inserire maschi bianchi come personaggi di partenza.

Comunque sia, la risposta della comunità è stata così forte e violenta che sia Unleashed Games, sia la Pereira hanno chiuso i loro account social.

Attualmente non ci sono dichiarazioni ufficiali in merito alla situazione.