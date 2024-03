Vladimir Putin vuole una console da gioco russa

L'appena rieletto presidente russo Vladimir Putin ha chiesto la realizzazione di una console da gioco russa ai suoi uomini. Il motivo non è la sua passione segreta per i videogiochi, ma il fatto che con le sanzioni dovute alla guerra in Ucraina, ha deciso che la Russia deve dotarsi di più tecnologie fatte in casa, così da compensare la chiusura dei rubinetti internazionali. Un po' come avveniva ai tempi della Guerra Fredda, quando la Russia sviluppò una sua industria dei videogiochi.

Dalla Russia con il controller

Putin insegnerà ai giovani russi a tenere in mano un controller

L'ordine di Putin è arrivato da un incontro avuto a Kaliningrad riguardante il futuro del paese. Il governo avrà tempo fino al 15 giugno 2024 per produrre un piano d'azione. A supervisionare il progetto è stato messo il Primo Ministro Mikhail Mishustin.

L'obiettivo non è per niente semplice, considerando che la Russia dovrà partire da zero. Stando alla testata locale Kommersant, ci vorranno tra i 5 e i 10 anni per creare un ecosistema accettabile, che però sarà comunque arretrato di 15 anni rispetto a quelli occidentali. Anche ottenere i mezzi necessari non sarà facile, quindi non è escluso l'aiuto della Cina per riuscire nell'impresa.

Il mese scorso l'Organization for Developing the Video Game Industry (RVI) russa ha presentato un piano su come favorire lo sviluppo di videogiochi nella nazione, piano che prevede il riallaccio dei rapporti con organizzazioni e finanziatori internazionali. Stando alla RVI la console russa potrebbe uscire nel 2026-2027. Le tempistiche ci sembrano davvero ottimistiche, considerando la partenza da zero.