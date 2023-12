WWE 2K24 è stato classificato in Brasile, annuncio ai The Game Awards?

Nonostante non sia stato ancora stato presentato in via ufficiale, WWE 2K24 è stato classificato in Brasile, suggerendo che il debutto nei negozi non è lontano.

Considerando che parliamo di una serie annuale, l'arrivo di WWE 2K24 è piuttosto scontato, tuttavia il fatto che abbia ottenuto una prima classificazione suggerisce che il debutto nei negozi potrebbe essere molto vicino e di conseguenza anche l'annuncio ufficiale da parte di 2K.

Ad esempio, nel caso di WWE 2K23 il gioco è stato presentato ufficialmente solo due mesi prima il suo effettivo debutto nei negozi, avvenuto a gennaio 2023. Di conseguenza, i The Game Awards del 7 dicembre potrebbero rappresentare una vetrina perfetta per presentare in pompa magna la prossima iterazione della serie.