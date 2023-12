Genshin Impact: 800 Primogemme gratis per la vittoria ai PlayStation Awards 2023

Genshin Impact ha vinto il Grand Award dei PlayStation Awards organizzati da Sony e per festeggiare e ringraziare i giocatori per il loro supporto Hoyoverse ha deciso di elargire ben 800 Primogemme gratis.

Per chi non lo sapesse, PlayStation Awards è un evento in cui vengono premiati i giochi più venduti realizzati o pubblicati in Giappone e Asia nel corso dell'ultimo anno. Genshin Impact ha vinto il premio più importante, ovvero il Grand Award, assieme a Resident Evil 4 e Final Fantasy 16. Per l'action di Hoyoverse si tratta del terzo anno di fila in cui ottiene questo premio, a dimostrazione di quanto sia ancora molto popolare.