Halo Infinite: 343i annuncia l'arrivo di un nuovo trailer… in stile GTA 6

In modo chiaramente scherzoso il post di 343 Industries ricalca lo stile dell'annuncio di Rockstar Games, come possiamo vedere confrontando i due post qui sotto. Non solo, anche Mediatonic ha avuto la stessa idea, annunciando un nuovo trailer di Fall Guys per le 13:00 italiane di mercoledì 6 dicembre nelle medesime modalità.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, oggi Rockstar Games ha annunciato la data di pubblicazione del primo trailer ufficiale di GTA 6 tramite un'immagine che raffigura un tramonto dalle sfumature arancioni e viola, con al centro una scritta bianca che indica la data e l'orario in cui verrà pubblicato il filmato.

Solo uno scherzo o qualcosa di grosso bolle in pentola per Halo: Infinite?

Insomma, 343 Industries ha voluto giocare sulla grandissima attesa per il primo trailer ufficiale di GTA 6, ma non è escluso che il nuovo filmato di Halo: Infinite in programma per lunedì non porti con sé novità importanti per i giocatori.

L'ipotesi più probabile è che il filmato sveli i contenuti in arrivo con l'aggiornamento di metà stagione, che tra le altre cose dovrebbe vedere il ritorno della modalità Firefight, che era stata per l'appunto annunciata per la Season 5. Staremo a vedere.