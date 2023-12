Xbox: Microsoft continuerà a investire nelle console anche in futuro

In un'intervista concessa con WindowsCentral, Phil Spencer ha parlato dei piani futuri di Xbox, spiegando che l'obiettivo di Microsoft è quello di portare continuamente innovazione e valore nell'ecosistema verdecrociato, non solo tramite il Game Pass, ma anche continuando a investire nell'hardware, ovvero le console Xbox.

Come sappiamo la strategia del colosso di Redmond è quella di espandere l'ecosistema Xbox anche attraverso il mercato PC e mobile, nonché facendo arrivare il Game Pass su quanti più dispositivi possibili grazie al cloud, slegandolo dunque dal tradizionale modello legato alla vendita di hardware. Ciò tuttavia non significa che la compagnia ha in programma di allontanarsi dal mercato console. Anzi, Phil Spencer ha dichiarato che in futuro "avrà molto altro di cui parlare" su ciò sta facendo in ambito di hardware, così come in quello dei servizi e del cloud.

"Proprio il mese scorso abbiamo promosso Sarah Bond a presidente di Xbox, il team hardware è nella sua organizzazione, il team della piattaforma e dei servizi è nella sua organizzazione", ha detto Spencer. "Abbiamo fatto questa mossa proprio per assicurarci di avere un focus unificato per la nostra roadmap di innovazione attraverso l'hardware e i servizi. Questo include anche la piattaforma per sviluppatori per le console Xbox. Questo riguarda l'innovazione che stiamo facendo con i nostri team, ma avremo molto altro di cui parlare in termini di ciò che stiamo facendo nello spazio hardware e nello spazio dei servizi - c'è molto lavoro da fare per noi. Siamo sempre in ascolto.

"Per quanto riguarda il cloud gaming, all'inizio abbiamo parlato di Xbox Cloud come di un modo per arrivare al gioco mobile. E a livello globale, oggi ci sono molte persone che giocano al cloud gaming su mobile. Ma in un posto come gli Stati Uniti, il modo in cui la gente usa il cloud è principalmente sulle console Xbox. Lo usano per dare un'occhiata ai giochi e per sfogliare quelli che potrebbero voler scaricare per giocarci attraverso Xbox Game Pass, o anche acquistare direttamente. Questo ha dato vita a innovazioni che non avevamo previsto. Quando osserviamo quello che fanno i clienti e ascoltiamo il feedback che ci danno, pensiamo a quali altre cose possiamo fare con Xbox Cloud e per l'esperienza della console Xbox."