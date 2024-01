As Dusk Falls, l'intervista a Caroline Marchal tra player agency e l'importanza dell'interattività

Adesso che As Dusk Falls è in dirittura d'arrivo su PS4 e PS5, abbiamo avuto l'opportunità di scambiare quattro chiacchiere con Caroline Marchal, fondatrice di Interior/Night , un nuovo studio di sviluppo che ha raccolto alcuni veterani di Quantic Dream, oltre che la stessa passione che lo studio francese ha dimostrato di avere per le avventure narrative. Marchal, del resto, è stata lead producer di due grandi successi come Heavy Rain e Beyond: Due Anime , e alla guida di un team totalmente nuovo non poteva che lavorare a qualcosa di simile, infondendo tutta l'esperienza accumulata con i drammi interattivi nella creazione di As Dusk Falls.

Arrivato su PC e sui dispostivi della famiglia Xbox nell'ormai lontano luglio del 2022, As Dusk Falls è stato un dramma interattivo in grado di ritagliarsi un discreto successo, sebbene si trattasse di una nuova IP sviluppata da uno studio alla sua prima esperienza. All'epoca il gioco fece parlare di sé anche grazie alla scelta di arrivare sul Game Pass al lancio, cosa che gli permise di raggiungere e di farsi apprezzare da un pubblico sicuramente maggiore.

As Dusk Falls su PS4 e PS5: cosa c'è di nuovo?

Arrivato al lancio sul Game Pass nel 2022, As Dusk Falls si appresta adesso a sbarcare sulle console PlayStation nel mese di marzo

È già trascorso più di un anno dall'uscita di As Dusk Falls. Com'è stato quest'anno per voi di Interior/Night, dopo l'ottima accoglienza che il gioco ha ricevuto? Al momento state lavorando su dei nuovi contenuti per As Dusk Falls, o su qualcosa di completamente inedito?

Caroline Marchal: Hai ragione, il tempo è volato! È stato fantastico osservare i videogiocatori entrare nel mondo di As Dusk Falls, condividere le loro storie, e scoprire in che modo questo gli abbia permesso di connettersi con i loro cari: coppie, genitori e adolescenti, gruppi di amici che giocano insieme e si divertono - senza dimenticare gli streamer e le loro community. Nel corso dell'anno abbiamo inoltre avuto l'onore di essere stati premiati con diversi riconoscimenti, in particolare il Games for Impact ai TGA dello scorso anno, e la nomination come il miglior debutto ai BAFTA.

Abbiamo lavorato duramente per portare As Dusk Falls su PlayStation, Epic Store e GOG da allora. Per quanto riguarda il futuro, condivideremo ulteriori dettagli quando ci sentiremo pronti. Restate sintonizzati!

A proposito del lancio sulle piattaforme PlayStation, lavorando alla versione PS5 avete finalmente avuto accesso a tutte le funzionalità uniche del DualSense. Come le avete sfruttate? Quali idee ci sono alla base dell'integrazione delle funzioni del DualSense in As Dusk Falls?

Caroline Marchal: Non c'è che dire, funzionalità come il feedback aptico e il touchpad sono stati miglioramenti diretti, per As Dusk Falls. L'integrazione completa del feedback aptico conferisce maggiore importanza alle scelte dei giocatori, che possono sentirne il peso tra le mani, rimanendone più coinvolti. D'altro canto, il touchpad consente di prendere decisioni e interagire con un solo dito. Per noi si è trattato di una funzionalità chiave, considerato il nostro impegno nel rendere As Dusk Falls un'esperienza più accessibile, e quindi più intuitiva e organica.

Caroline Marchal è stata una figura chiave di Quantic Dream, produttore capo di Heavy Rain e Beyond: Two Souls, prima di lasciare la compagnia per fondare Interior/Night

As Dusk Falls ha questa particolarità di poter essere giocato da soli oppure in compagnia degli amici. Se potessi consigliare ai giocatori PS4 e PS5 il modo migliore per immergersi nella storia di As Dusk Falls, quale sarebbe? Completamente da soli, coinvolti appieno in questo intenso ed emozionante racconto, o in compagnia dei propri cari, per condividerlo con loro?

Caroline Marchal: Adoro questa domanda! Direi entrambi, in realtà: giocare da soli è un'esperienza riflessiva e intensa perché devi vivere con le conseguenze delle tue decisioni, che possono essere piuttosto drastiche. Giocare con amici o col proprio partner favorisce invece discussioni interessanti e ti fa (ri)scoprire le persone care. È un modo davvero unico e originale di vivere una storia, l'occasione di condividere la tua passione per i videogiochi con i tuoi amici non giocatori e creare ricordi condivisi. Idealmente direi, provate entrambi! La storia ha molte diramazioni diverse, quindi è diversa ogni volta che la giocherete.