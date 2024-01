POCO X6 e M6 sono ufficiali: i dettagli e i prezzi con le offerte lancio

Per quanto riguarda POCO M6 Pro, l'attenzione delle funzionalità è stata rivolta ai più giovani, con una notevole capacità di archiviazione e la ricarica turbo progettata per offrire lunghe sessioni senza compromessi.

Il marchio indipendente di Xiaomi dà il via al nuovo anno con il lancio globale di questi dispositivi, inediti e appartenenti alle Serie X e M, progettati per portare aria nuova nel panorama degli smartphone di fascia media, unendo tecnologia avanzata, design accattivante e prestazioni di alto livello a prezzi contenuti.

L'11 gennaio è la data scelta per la presentazione ufficiale dei nuovi POCO X6, POCO X6 Pro e POCO M6 Pro.

Caratteristiche della serie X

POCO X6 5G

La serie X si compone di POCO X6, modello con finitura liscia che si distingue nel panorama degli smartphone di fascia media grazie all'adozione del processore Snapdragon 7s Gen 2, una robusta batteria da 5100mAh e una tripla fotocamera da 64MP con OIS.

L'esperienza offerta è fluida e veloce, idonea per catturare foto, fruire di video ad alta risoluzione e giocare in diverse condizioni di illuminazione grazie alla buona luminosità del pannello da 6.67 pollici.

Inoltre, con l'integrazione del chip Qualcomm, il dispositivo presenta funzionalità di intelligenza artificiale, tra cui la riduzione del disturbo visivo nelle immagini, l'impiego del deep learning per il riconoscimento facciale migliorato, l'eliminazione dell'eco mediante l'utilizzo di intelligenza artificiale, e la soppressione del rumore.

Scheda tecnica POCO X6 5G

Dimensioni: 160.5 x 74.3 x 8.1 mm

160.5 x 74.3 x 8.1 mm Peso: 181 g

181 g Display: AMOLED CrystalRes Flow 6.67 pollici Risoluzione 1220 x 2712 Refresh rate 120Hz Luminosità di picco 1800 nit Aspect Ratio 20:9

System on Chip: Snapdragon 7s Gen 2

Snapdragon 7s Gen 2 RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Storage: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Fotocamere: Principale Wide 64 MP 1/2", PDAF, OIS Ultra-grandangolare 8 MP Macro 2 MP

Fotocamera anteriore: 16 MP

Connettività: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.4, A2DP, LE

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.4, A2DP, LE Sensori: Sensore di impronte biometrico (sotto al display, optical), Accelerometro, Sensore di prossimità, Giroscopio, Bussola digitale

Sensore di impronte biometrico (sotto al display, optical), Accelerometro, Sensore di prossimità, Giroscopio, Bussola digitale Batteria: 5.100 mAh

5.100 mAh Prezzo: 8 GB + 256 GB a partire da 299,90€ 12 GB + 256 GB a partire da 329,90€ 12 GB + 512 GB a partire da 369,90€



Parlando invece di POCO X6 Pro, troviamo un modello che si impegna a fornire prestazioni di gioco senza compromessi grazie al chipset Dimensity 8300 Ultra.

La RAM accompagna in due tagli da 8 GB e 12 GB, con uno spazio di archiviazione fino a 512 GB; sfruttando il processore di Mediatek, il dispositivo POCO ha stabilito un nuovo record di velocità con un punteggio benchmark AnTuTu di 1.464.228.

Il SoC utilizzato garantisce prestazioni più rapide e fluide, oltre a una maggiore efficienza energetica.

Il display è in comune con il fratello, quindi trattasi sempre di un AMOLED CrystalRes Flow da 6,67 pollici.

In comune anche la tripla fotocamera che include un sensore posteriore primario da 64 megapixel con supporto per la stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS), un sensore da 8 megapixel con obiettivo ultragrandangolare e una macro da 2 megapixel.

La batteria è di 5.500 mAh, con supporto per la ricarica rapida cablata da 67 W, e il sistema operativo basato su Android 13.

Scheda tecnica POCO X6 Pro 5G