Siete videogiocatori solitari e tristi? Scienziati creano un robot che gioca e parla con voi

Se siete abituati a passare lunghe ore da soli davanti ai videogiochi e, magari, lavorate da casa tutto il giorno, c'è una cosa che potrebbe mancarvi: qualcuno col quale parlare. Non preoccupatevi, però, perché un team di scienziati e ricercatori dell'Istituto di Scienza e Tecnologia di Nara ha sviluppato un innovativo robot da gioco progettato per offrire compagnia, conversazione e stimoli sociali ai giocatori abituati all'isolamento e alla solitudine.

Questo robot da gioco è stato progettato per essere in grado di giocare con l'utente e allo stesso tempo di parlare del gioco, sia che si tratti di fornire incoraggiamento, esprimere preoccupazione o persino lamentarsi per una sconfitta.

In futuro, i ricercatori suggeriscono che il robot potrebbe essere incorporato in un prodotto con altre funzioni, personalizzabile in base alle esigenze di diversi gruppi demografici.