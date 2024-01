Pokémon Scarlatto e Violetto, il DLC 'Epilogo' per chi ha comprato l'espansione è ora disponibile

The Pokémon Company e Nintendo hanno confermato che è ora disponibile il nuovo DLC di Pokémon Scarlatto e Violetto per tutti coloro che hanno acquistato il Pass con le espansioni de Il Tesoro dell'Area Zero . Parliamo del contenuto noto come " Epilogo " che concluderà le vicende iniziate nei due contenuti a pagamento.

Pokémon Scarlatto e Violetto, la più recente avventura Pokémon

Pokémon Scarlatto e Violetto è la coppia di giochi più recente di GameFreak per Nintendo Switch. Si tratta per la prima volta di un gioco completamente a mondo aperto, senza caricamenti o divisioni in molteplici regioni (come avviene invece in Leggende Pokémon Arceus). È possibile esplorare liberamente la mappa di gioco, catturando Pokémon e affrontando le palestre nell'ordine preferito, sebbene ve ne sia uno suggerito in base ai livelli dei Pokémon.

Le due espansioni introducono due nuove aree da esplorare, Pokémon da catturare e una nuova storia, che troverà la propria conclusione nell'Epilogo da oggi disponibile.