Super Smash Bros. Ultimate, le vendite hanno superato i 20 milioni di copie

Le vendite di Super Smash Bros. Ultimate hanno superato i 20 milioni di copie nel mondo: lo ha annunciato il game director del gioco, Masahiro Sakurai, sulle pagine dell'ultimo numero di Famitsu.

Diventato lo scorso anno il picchiaduro più venduto di tutti i tempi, Super Smash Bros. Ultimate ha compiuto un percorso apparentemente inarrestabile, aggiungendo altri sette milioni di unità a quelle cifre già da record.

"Super Smash Bros. Ultimate ha raggiunto i 20 milioni di copie vendute", ha dichiarato Sakurai. "Ci sono così tante persone che ci giocano e il numero degli utenti cresce con ogni nuova vendita, dunque vorrei continuare a migliorare il gioco il più possibile nell'interesse di tutti."

Gli ultimi dati ufficiali per Super Smash Bros. Ultimate parlano di 19,99 milioni di copie, che lo rendono il terzo titolo per Nintendo Switch più venduto di sempre, dietro Mario Kart 8 Deluxe e Animal Crossing: New Horizons.

Il celebre brawler ha dunque superato The Legend of Zelda: Breath of the Wild (18,60 milioni di copie) e Pokémon Spada e Scudo (18,22 milioni di copie).