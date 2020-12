The Wolf Among Us 2 confermato, novità in arrivo da TellTale Games

The Wolf Among Us 2 esiste ancora e arriva oggi la conferma ufficiale del suo sviluppo da parte di Telltale Games, che promette novità in arrivo sulla serie che a quanto pare è in sviluppo simultaneamente.

L'aggiornamento da parte di Telltale è alquanto d'uopo, considerando che The Wolf Among Us 2 era stato annunciato esattamente un anno fa ai Game Awards del 2019 ma le informazioni si erano poi perse nella nebbia, fino a far pensare a una possibile cancellazione o a problemi di produzione.

Non è così, e dopo le voci di corridoio su trama, piattaforme e uscita arriva anche una conferma da parte degli sviluppatori, anche se non riguarda i dettagli trapelati in precedenza, dunque non sappiamo se questi siano confermati o meno.

Il messaggio degli sviluppatori serve più che altro a rassicurare sullo stato dei lavori, confermando che il team sta sviluppando la nuova serie e che lo sta facendo in maniera simultanea: nonostante si tratti comunque di una serie episodica, Telltale sta sviluppando tutti gli episodi di The Wolf Among Us 2 contemporaneamente, a quanto pare.

Il team ha inoltre fatto sapere di aver ripreso il controllo di varie serie come quella di Batman, Tales from Monkey Island, Wallace & Gromit's Grand Adventures, Strong Bad's Cool Game for Attractive People e Telltale Texas Hold 'Em! mentre per quanto riguarda altre proprietà intellettuali queste sono tornate in mano ai legittimi proprietari.

Altre novità arriveranno presto, promettono gli sviluppatori, ed è possibile che emergano anche durante i Game Awards 2020 che partiranno tra poco, dunque restiamo sintonizzati anche su questo canale.