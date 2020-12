Persona 5 Strikers su Nintendo Switch richiede il download di 16 GB di dati aggiuntivi?

Persona 5 Strikers è in arrivo anche in occidente, e su Nintendo Switch in particolare sembra richiedere il download di 16 GB di dati aggiuntivi oltre a quelli presenti sulla cartuccia al momento dell'installazione.

Secondo quanto riferito sul sito ufficiale Nintendo, lo spazio richiesto per l'installazione ammonta a 12 GB, dunque non è decisamente esoso rispetto a quanto siamo abituati a vedere di recente, ma a questi vanno aggiunti i dati da scaricare obbligatoriamente a parte attraverso internet, che ammontano a 16 GB.

Questo significa che, come per molti altri titoli, in particolare i multipiattaforma portati su Nintendo Switch, è di fatto obbligatoria una scheda SD capiente in modo da avere lo spazio necessario per far funzionare il gioco. Insomma, nulla di eccezionale ma chi avesse intenzione di acquistare Persona 5 Strikers su Nintendo Switch dovrà tenere presente questo particolare.

Non è certamente un caso isolato: la scelta di Nintendo di affidarsi al particolare formato proprietario delle schede di memoria ha causato spesso la necessità di compensare la scarsità di spazio disponibile su tali supporto attraverso il download di dati aggiuntivi attraverso eShop, da installare nella memoria interna della console ed eventualmente sulla SD Card.

Persona 5 Strikers non avrà una demo in occidente, mentre per saperne di più vi rimandiamo all'anteprima del gioco, dopo averlo visto di nuovo in azione.