Ghost of Tsushima è il simbolo del successo di PlayStation

I PlayStation Studios, come sono noti da qualche tempo, sono il più grande punto di forza di Sony Interactive Entertainment. Non è un'affermazione particolarmente strana o inaspettata, ne siamo certi, ma crediamo che spesso non venga sottolineato uno dei più grandi raggiungimenti di questi team "first party": la capacità di creare regolarmente nuove IP di successo, che riescano a farsi amare da milioni e milioni di giocatori sin dal primo capitolo. In questa generazione abbiamo visto la nascita di grandi nomi come Horizon Zero Dawn, Days Gone, Marvel's Spider-Man e, recentemente, Ghost of Tsushima.

Ghost of Tsushima è considerata un po' da tutti "l'ultima grande esclusiva PS4" prima dell'arrivo di PS5 (ignoriamo il fatto che molteplici esclusive sono e saranno cross-gen), ma è anche (e soprattutto) il grande riscatto di Sucker Punch. Il team di Bellevue, Washington, è ben noto ai fan PlayStation, ma dall'inizio della generazione PS3 non ha mai brillato come i "fratelli maggiori" - leggasi Naughty Dog e Santa Monica Studio -.

Dopo tre capitoli dedicati a inFAMOUS, opere divertenti ma che non sono mai riuscite a lasciare il segno, Sucker Punch ha "chiuso" la generazione PS4 con un nuovo titolo, così come i Cagnacci avevano fatto a fine epoca PS3 con The Last of Us. Il risultato finale è stato un enorme successo: con più di 5 milioni di copie vendute (tra il 17 luglio e il 12 novembre, dati di Hermen Hulst), il gioco è l'opera originale venduta più rapidamente su PS4 tra tutti i titoli first party di Sony. Quali sono gli ingredienti di questo successo?