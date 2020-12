Natale 2020: giochi da regalare a meno di € 30

The Witcher 3: Wild Hunt - Game Of The Year Edition

Uno dei giochi di ruolo più affascinanti della scorsa generazione, The Witcher 3: Wild Hunt è un titolo immenso, scandito da una narrazione che lascia con il fiato sospeso, ma che non disdegna anche dei momenti magnificamente contemplativi.

Nei panni di Geralt di Rivia dovrete districarvi tra gli intrighi dei Regni Settentrionali per trovare una persona molto importante non solo per voi, ma per il destino del mondo stesso.

La Game Of The Year Edition contiene anche tutte le espansioni del gioco, che vi consigliamo assolutamente di provare.

