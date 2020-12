PS5: i video di gente che l'ha ricevuta per Natale stanno diventando virali, tanto è desiderata

PS5 è così desiderata che i video di gente che l'ha ricevuta per Natale stanno letteralmente diventando virali. Di fatto la console di Sony è esaurita in tutto il mondo e ogni rifornimento che arriva alle grandi catene viene spazzolato dai clienti nel giro di pochi minuti.

Tanti non sono riusciti a ricevere una PS5 per le festività natalizie, fatto che l'ha resa ancora più desiderata e che ha diffuso un certo malcontento in giro per la rete. Sarà per questo che chi è riuscito ad averla è diventato oggetto di ammirazione, quando non di vera e propria invidia sui social network?

I video sottostanti mostrano soltanto delle persone che scartando i loro regali trovano PS5, ma tanto è bastato a fruttargli migliaia di visualizzazioni e commenti. Da notare che l'emozione mostrata sembra essere tanta sia che ad aprire il pacco sia un bambino, sia che sia un adulto. Probabilmente quelli che si sono dovuti accontentare di un maglione natalizio trovano una certa consolazione in questi filmati, sperando un giorno di poter provare la stessa emozione ottenendo la nuova console.

L'importante è non arrivare a certi eccessi, come finire per schiacciare la testa di qualcuno per averne una.