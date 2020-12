Jessica Nigri, sexy cosplay da elfa per gli auguri di Buon Natale

Jessica Nigri è tornata su Instagram con un sexy cosplay da elfa, dunque solo vagamente di ispirazione videoludica, per fare a tutti i suoi fan gli auguri di Buon Natale e di buone feste.

Non si tratta in realtà dei primi auguri natalizi che la regina del cosplay rivolge ai suoi tantissimi follower: avevamo già pubblicato delle foto piuttosto eloquenti qualche giorno fa ma è bene reiterare il concetto, specie se lo si fa in lingerie.

Con questi ultimi post del 2020, Jessica si avvia a concludere la sua produzione per quest'anno, ai vertici dal punto di vista qualitativo. L'abbiamo vista impegnata qualche tempo fa con un cosplay ispirato ad Among Us e uno dedicato a Bowsette.

Classe 1989, la modella americana vanta senza dubbio un fisico straordinario e mette grandissimo impegno nella realizzazione dei suoi costumi, anche e soprattutto quando sono particolarmente minuti.

Qualche disattenzione, tuttavia, scappa persino a lei: in queste foto scherza sul fatto che le sia finito un po' di rossetto sui denti.