Genshin Impact, il cosplay di Mona da parte di peachmilky è incantevole

Genshin Impact ha ormai raggiunto il suo status di fenomeno globale nell'universo videoludico e vista la sua struttura basata su un roster sempre più ampio di eroi, è normale che sia diventato anche un punto di riferimento importante per i cosplayer in tutto il mondo e soprattutto per le cosplayer, come dimostra anche questo ottimo cosplay di Mona da parte di peachmilky.

L'action RPG in questione, infatti, non teme di spingere un po' sulla classica caratteristica che fa spesso da forza motrice ai giochi con personaggi da conquistare e aggiungere al proprio gruppo: l'ampia presenza di "waifu" assortite, che in effetti in Genshin Impact abbondano di ogni foggia e dimensione.

In questo caso vediamo uno dei personaggi preferiti da molti giocatori perfettamente reinterpretato da peachmilky, che ne ha ricostruito in maniera veramente ottima costume e fattezze, dando vita a una gran bella Mona, per così dire.

La ragazza in questione è una giovane astrologa che si è rifugiata a Mondstadt per sfuggire all'ira del proprio maestro, dopo averne sbirciato il diario segreto facendolo infuriare. Si tratta di una combattente alquanto erudita e abile nel suo campo di studi, che tuttavia sembra avere un costante problema con la gestione del denaro.

Tra i recenti cosplay, ricordiamo quello di Tracer firmato Lada Lyumos, quello di Bulma di Rolyat e quello di Camie da parte di Kamiko_Zero, tratto da My Hero Academia, tanto per menzionare giusto alcuni.