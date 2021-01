My Hero Academia: il cosplay di Camie da parte di Kamiko_Zero è molto "glamour"

Essendo basato su un enorme roster di eroi e villain, My Hero Academia può fornire materiale in abbondanza per i cosplayer, come dimostra questa sensuale Camie Utsushimi nel cosplay di Kamiko_Zero.

Il personaggio non è forse tra quelli più sfruttato in questo tipo di reinterpretazione, ma si presta a rielaborazioni alquanto sexy, vista la caratterizzazione del personaggio e soprattutto il suo costume da eroe, peraltro non troppo complicato da realizzare purché si abbia il physique du rôle per poterlo sostenere al meglio.

Non è evidentemente un problema per Kamiko, che nella tutina attillata di Camie sembra decisamente a proprio agio, proponendo un'interpretazione particolarmente perfetta del personaggio. Arrivata solo alla terza stagione dell'anime, dunque piuttosto tardi rispetto al roster storico, Camie proviene dall'istituto rivale Shiketsu High School ma ha saputo ricavarsi subito una certa nicchia di appassionati, grazie alle sue fattezze e al suo stile.

Il suo potere speciale, o quirk, è in effetti piuttosto esplicito già dal nome: si chiama "glamour", ed è una sorta di sostanza che provoca illusioni ottiche e auditive all'interno di un'area piuttosto vasta. Oltre a questo, Camie si presenta dotata di tutina scura con scollatura tattica che viene riproposta perfettamente dal cosplay di Kamiko.

