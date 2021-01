Intel Core i9 11900K sembra più lento del 10900K in alcuni giochi

Da alcuni benchmark emersi online e prodotti da uno YouTuber specializzato in tecnologia cinese, sembra che il nuovo Intel Rocket Lake-S Core i9 11900K sia più veloce dei AMD Ryzen 9 5900X. Dagli stessi test sembra che il nuovo processore sia più lento del 10900K in alcuni giochi.

I nuovi Intel Core i9 11900K avranno 8 core e supporteranno 16 thread. L'Intel Core i9 10900K ha, invece, 10 core e supporta 20 thread. Per i suoi test lo YoutTuber ha overclockato entrambi i processori a 5.2Ghz. Nei suoi test ha utilizzato una versione del Intel Core i9 11900K molto simile a quelli che arriveranno nei negozi.

Se il confronto con un AMD Ryzen 9 5900X la nuova CPU è circa l'8% più veloce del processore concorrente, ma contemporaneamente non riesce ad essere più veloce del predecessore in alcuni giochi. Per esempio l'Intel Core i9 11900K è più lento del Core i9 10900 in Cyberpunk 2077 e Shadow of the Tomb Raider. Entrambi i giochi, però, hanno benefici a girare con un numero maggiore di Core, quindi questi risultati potrebbero essere normali.

Per vedere le differenze vi proponiamo il video confronto pubblicato online: