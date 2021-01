Plants vs. Zombies: La Battaglia di Neighborville su Nintendo Switch arriverà presto?

Secondo le ultime voci, sembra Plants vs. Zombies: La Battaglia di Neighborville potrebbe arrivare su Nintendo Switch molto presto. Electronic Arts, secondo il listino di GameFly, pubblicherà il gioco sulla console ibrida di Nintendo il 19 marzo 2021.

Questo gioco, quindi, dovrebbe essere uno dei setta giochi che EA pubblicherà su Switch nei prossimi 12 mesi. Alcuni di questi, ovvero Burnout Paradise Remastered, Need for Speed: Hot Pursuit Remastered e FIFA 21 Legacy Edition, sono già stati pubblicati, mentre Apex Legends e Lost in Random sono stati già annunciati.

Quindi ne rimarrebbero due non ancora annunciati: secondo VentureBeat uno è lo sparatutto in terza persona Plants vs. Zombies: La Battaglia di Neighborville di PopCap Games. Inoltre il gioco ha già anche una data d'uscita, ovvero il 19 marzo 2021.

Nel caso in cui vi stiate chiedendo come è il gioco, vi lasciamo alla recensione di Plants vs. Zombies: La Battaglia di Neighborville.