Xbox Game Pass: Final Fantasy 15 e altri giochi lasceranno il catalogo

Xbox Game Pass ha aggiunto varie mandate di nuovi giochi al catalogo ma come sempre, in corrispondenza di questi, ci sono anche alcuni titoli che invece escono dal servizio e non potranno essere più giocati dagli abbonati, con Final Fantasy 15 a rappresentare uno dei principali addii in questo caso.

Dopo aver visto i primi giochi del mese per gli abbonati, che hanno portato diversi titoli interessanti come eFootball PES 2021, Injustice 2 e What Remains of Edith Finch, occupiamoci dunque di quei giochi che usciranno invece dal catalogo del servizio.

Non c'è ancora una data precisa per l'abbandono di questi titoli, ma solitamente le uscite dal catalogo avvengono alla fine del mese, dunque possiamo aspettarci di avere ancora una decina di giorni per giocare ai titoli in questione prima che non siano più disponibili su Xbox Game Pass, vediamo di cosa si tratta: