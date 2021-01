505 Games acquista Infinity Plus Two, lo studio di Puzzle Quest e Gems of War

L'italianissima Digital Bros, attraverso la sua etichetta 505 Games, ha annunciato oggi un'importante acquisizione. L'azienda milanese ha comprato Infinity Plus Two, lo studio responsabile di giochi quali Puzzle Quest e Gems of War, espandendo in questo modo il suo catalogo F2P.

Infinity Plus Two è uno studio australiano, famoso principalmente per aver creato l'acclamata serie Puzzle Quest e Gems of War. Fondato dal noto Game Designer Steve Fawkner, Infinity Plus Two ha sede a Melbourne, Australia, ed è specializzato nella creazione di IP originali, in particolare videogiochi puzzle e di strategia di genere fantasy. Il team di IP2 ha prodotto più di 30 videogiochi, fra cui la serie Puzzle Quest, la quale ha generato ricavi per oltre 200 milioni di Dollari e ha appassionato una community di circa 32 milioni di giocatori in tutto il mondo. A seguito dell'acquisizione, Fawkner continuerà a dirigere lo studio, entrando a far parte del management team di 505 Games.

"IP2 è uno studio collaudato che ha avuto un successo fenomenale nel corso degli anni. La loro visione creativa e la loro vasta esperienza costituiranno una grande aggiunta a 505 Games," ha commentato Clive Robert, responsabile della divisione Free-to-Play di 505 Games. "Il mercato F2P è cresciuto notevolmente e ha visto un importante aumento di popolarità nel corso degli anni: da sempre ha rappresentato un elemento chiave della strategia di crescita della nostra azienda. In qualità di uno dei principali editori a livello globale di videogiochi Free-to-Play, questa acquisizione consolida il nostro investimento nello sviluppo interno e rafforza il nostro portfolio IP".

Prima dell'acquisizione, 505 Games aveva già collaborato con Infinity Plus Two per la pubblicazione di Gems of War. A seguito dell'acquisizione il gioco continuerà ad essere costantemente migliorato con nuovi aggiornamenti, insieme ad altri progetti di alto profilo.

Questa acquisizione sottolinea l'impegno di 505 Games di rafforzare la propria presenza nel settore F2P e continuare il proprio approccio con una strategia multipiattaforma. L'azienda milanese, infatti, possiede, tra le altre cose, Kunos Simulazioni, lo studio responsabile di Assetto Corsa.