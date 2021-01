Nioh 2 per PC, i requisiti ufficiali e nuove immagini

Koei Tecmo ha svelato i requisiti ufficiali della versione PC di Nioh 2 e ha pubblicato delle nuove immagini per mostrarla in azione. In termini di hardware, non ci troviamo sicuramente di fronte a uno dei giochi più esosi degli ultimi anni, quantomeno per la configurazione minima. Quella massima è un po' meno abbordabile, tra i 16GB di RAM e la NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER, ma immaginiamo che molti non la temano più di tanto. Leggiamo:

Nioh 2 - configurazione minima



Sistema operativo: Windows 10 64bit, Windows 8.1 64bit

Processore: Intel Core i5 4460 or over

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 970 or over, VRAM 4GB or over

Memoria: 6 GB di RAM

DirectX: Versione 11

Spazio su disco: 85 GB

Scheda audio: 16 bit stereo, 48KHz WAVE file can be played

Nioh 2 - configurazione raccomandata



Sistema operativo: Windows 10 64bit

Processore: Intel Core i7 6700K or over

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER or over, VRAM 6GB or over

Memoria: 16 GB di RAM

DirectX: Versione 11

Spazio su disco: 85 GB

Scheda audio: 16 bit stereo, 48KHz WAVE file can be played

Vediamo ora le nuove immagini raccolte in una pratica galleria:

Per avere più informazioni, leggete la nostra recensione di Nioh 2 (versione PS4).