PlayStation Store: Scott Pilgrim Vs. The World e The King of Fighters XIV

Primo, vero aggiornamento per il PlayStation Store nel 2021: arrivano Scott Pilgrim Vs. The World: The Game Complete Edition e The King of Fighters XIV Ultimate Edition, ma non solo

Ecco finalmente il primo, vero aggiornamento del 2021 per il PlayStation Store, che segna l'arrivo sulla piattaforma digitale di Scott Pilgrim Vs. The World: The Game Complete Edition e di The King of Fighters XIV Ultimate Edition. Non si tratta però degli unici nuovi giochi disponibili. Fanno infatti il proprio debutto anche Neon Chrome, l'affascinante twin stick shooter a base roguelike sviluppato da 10tons, e Helheim Hassle, l'ultimo progetto dagli autori del folle Manual Samuel, Perfectly Paranormal.

Scott Pilgrim Vs. The World: The Game Complete Edition A oltre dieci anni di distanza dall'uscita su PS3 e Xbox 360, Scott Pilgrim Vs. The World: The Game Complete Edition (14,99 euro) ci catapulta nuovamente nelle atmosfere dei fumetti creati da Bryan Lee O'Malley. L'incipit è semplice: Scott Pilgrim ama Ramona Flowers, ma perché la loro relazione possa continuare Scott dovrà affrontare i sette malvagi ex fidanzati di Ramona. La formula è quella di un picchiaduro a scorrimento con grafica in pixel art e una colonna sonora chiptune strepitosa: un appassionato omaggio all'epoca dei giochi a 16 bit, rimasterizzata per l'occasione senza però toccare in alcun modo meccaniche di gameplay solide ma che già nel 2010 mostravano qualche spigolo per quanto concerne il bilanciamento della difficoltà e la rilevazione delle collisioni. All'interno di sette scenari molto differenti, il nostro compito sarà quello di farci largo tra frotte di nemici più o meno coriacei, facendo crescere l'ampio roster di personaggi disponibili e sbloccando nuove mosse per poter sconfiggere i nostri avversari e gli spettacolari boss in maniera più agevole. Occhio, però: al game over bisognerà ricominciare il livello da capo. Rispetto all'originale Scott Pilgrim Vs. The World, la Complete Edition include fin da subito l'importantissima modalità multiplayer cooperativa per quattro partecipanti, sia in locale che online, e una serie di contenuti extra accessibili dalla schermata di avvio: una boss rush, un survival con gli zombie, una modalità versus e un minigame basato sul Dodgeball.

The King of Fighters XIV Ultimate Edition La Ultimate Edition di The King of Fighters XIV (39,99 euro) si pone appunto come l'edizione definitiva dell'ultimo episodio della serie SNK, che oltre a un set di costumi extra e ai vari miglioramenti in termini di gameplay include anche tutti i personaggi scaricabili rilasciati finora: Rock Howard, Vanessa, Ryuji Yamazaki, Whip, Heidern, Blue Mary, Najd e Oswald. Questi combattenti vanno ad arricchire in maniera importante il roster di partenza del gioco, caratterizzato da un sistema di combattimento solidissimo, e ad aumentare la varietà di un'esperienza che sul fronte dei contenuti purtroppo non può competere con i migliori esponenti del genere, facendo leva unicamente su di una modalità arcade di stampo tradizionale.