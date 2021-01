MXGP 2020 per PS5 disponibile

Milestone ha annunciato la disponibilità odierna della versione PS5 di MXGP 2020, ricordandoci le sue caratteristiche esclusive, in particolare il supporto del feedback aptico del controller DualSense.

Grazie all'innovativo DualSense Controller, MXGP 2020 avrà un incredibile feedback aptico e trigger adattivi, offrendo ai giocatori una sensazione di guida autentica. Inoltre, PlayStation 5 offre l'opportunità di aggiornare la risoluzione fino a 4K con 60 FPS, aumentando i dettagli e l'immersione per un'esperienza motocross più fluida. Ultimo ma non meno importante, i piloti che amano davvero la competizione avranno ora la possibilità di gareggiare in corse online fino a 14 giocatori.

Rileggiamo anche le caratteristiche fondamentali di MXGP 2020:

In MXGP20 puoi goderti l'adrenalina dell'attuale stagione MXGP, gareggiando con 68 piloti delle categorie MXGP e MX2 su tutti i 19 circuiti della stagione. Costruire la tua carriera partendo da rookie sarà solo il primo passo verso la gloria: i giocatori potranno entrare a far parte di una squadra ufficiale o costruirne una propria, personalizzando l'esperienza per adattarla al proprio sogno di pilota competitivo. Il Track Editor è tornato con alcune nuove funzionalità aggiuntive. Con la feature Heightmaps, i giocatori possono replicare le vere configurazioni delle piste MX, spesso costruite su colline e montagne, aggiungendo realismo a tutte le sfide che i veri piloti affrontano durante le gare. Quattro diversi tipi di terreno permetteranno ai giocatori di scegliere e personalizzare la pista per creare il tracciato dei loro sogni. Le piste potranno essere condivise online con amici e community.

Se volete più informazioni, leggete la nostra recensione di MXGP 2020.