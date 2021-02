Hades: melagrane usate come controller da uno streamer di Twitch

Uno streamer di Twitch e modder di controller ha deciso che giocherà, in diretta, Hades usando come controller delle melagrane. Sì, avete letto correttamente. Lo streamer userà dei frutti come pulsanti per giocare al rogue-lite. Come potete vedere nel tweet in calce, inoltre, non userà semplicemente intere melagrane, ma dei pezzi di frutto. Prevediamo che nell'arco di poco pressioni la postazione di gioco diventi un insieme di polpa, semi e che tutto sia tinto di rosso.

Non dimentichiamo poi che Hades è un gioco molto veloce e che richiede l'immissione di vari input in pochi secondi. Sarà interessante capire quanto a lungo lo streamer di Twitch sarà in grado di proseguire nella fuga dagli inferi di Zagreus: forse userà l'arco, che permette un numero inferiore di pressioni? Per il momento non sono disponibili clip del suo tentativo: il primo stream è pianificato per l'una del mattino di sabato 13 febbraio, ora italiana.

Non è la prima volta che qualcuno crea controller personalizzati e non è la prima volta che un giocatore sfrutta della frutta per creare pulsanti. In passato, uno streamer ha usato delle banane per giocare a Super Smash Bros: in quel caso, però, erano intere. La scelta della melagrana non è ovviamente casuale: Hades si basa sulla mitologia greca e in particolar modo sulla figura di Persefone, a propria volta legata a tale frutto.

Vi segnaliamo infine che Hades potrebbe presto arrivare su Xbox, subito sul Game Pass. Si tratta di un'ottima notizia, dopotutto Hades è il miglior gioco del 2020 per gli utenti di Steam, ha battuto anche Half-Life: Alyx.