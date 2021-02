PS5, GameStop consegnerà le unità della prenotazione D3 la settimana prossima

GameStop ha annunciato che nel corso della settimana prossima completerà la consegna delle PS5 relative alla prenotazione D3. Nello specifico, verranno evasi tutti i preorder D3 per la Standard Edition e la maggior parte di quelli per la Digital Edition.

Come sappiamo, le nuove scorte di PS5 sono state esaurite in un attimo negli USA, ma qui si parla unicamente di prenotazioni: è davvero improbabile che spunti qualche modello extra a disposizione di chi non ha effettuato il preorder di PlayStation 5.

"Vi confermiamo che settimana prossima è prevista la consegna della terza ondata di PS5, dove completeremo le prenotazioni D3 delle Standard Edition e una buona parte delle prenotazioni delle Digital Edition", si legge sulla pagina Facebook di GameStop Italia.

"La restante parte di console Digital Edition potrebbe chiudersi la prima settimana di Marzo", ha aggiunto il retailer, fornendo così un orizzonte temporale abbastanza preciso per l'evasione completa dei preorder.

"Continuate a seguirci, vi ricontatteremo personalmente tramite i contatti da voi forniti in fase di prenotazione appena la vostra console sarà disponibile per il ritiro in negozio o spedita presso il vostro domicilio."

Naturalmente immaginiamo che anche gli altri maggiori rivenditori riceveranno una nuova fornitura di PS5 durante lo stesso periodo, inclusi i vari Amazon, MediaWorld, Unieuro e così via.

Provvederemo a segnalarvi con la massima tempestività eventuali disponibilità della console.