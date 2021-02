Pokémon: ritirato un peluche di Magnemite, diventato un oggetto da collezione

Il peluche di Magnemite corretto

Pokémon Centre online in Giappone ha ritirato dalla vendita un peluche di Magnemite con un errore, chiedendo scusa ai clienti per averlo commesso, così come fatto da molti altri negozi che lo avevano in catalogo. Come potete vedere nell'immagine sottostante, uno dei magneti era invertito. Naturalmente ora il Pokémon sbagliato è diventato un oggetto da collezione, quindi desideratissimo.

Il peluche di Magnemite sbagliato, come sottolineato da SoraNews24

Il prodotto in sé si chiama "Stuffed Pokémon Fit Coil" (Coil è il nome di Magnemite in Giappone) ed è stato in vendita dal 15 luglio 2020 al 15 gennaio 2021. Il produttore Takara Tomy Arts ha richiamato il prodotto dai Pokémon Centre, dai Pokémon Store, dal Pokémon Centre online e dal Pokémon Store su Amazon, per distruggerne le unità difettose, sostituendole con quelle giuste. Volendo chi ha acquistato la versione errata, può chiedere quella corretta. In realtà in pochi lo stanno facendo, perché il prodotto difettoso è già diventato una rarità, quindi appetibile per i collezionisti, disposti a pagare cifre superiori a quelle del suo valore per averlo.

Insomma, quello che poteva sembrare un acquisto errato si è rivelato un piccolo affare.