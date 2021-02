Demon Slayer: il primo video di gameplay vede combattere quattro personaggi

Vediamo il primo video di gameplay di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Hinokami Kepputan, che trovate in testa alla notizia. si tratta di una sequenza di combattimento in cui vediamo impegnati il protagonista Tanjiro Kamado, la sua sorellina demoniaca Nezuko, lo strambo ammazzademoni Zenitsu Agatsuma e l'ammazzademoni cinghialone Inosuke Hashibira.

Nel video li possiamo ammirare utilizzare le loro mosse speciali, basate sulle loro tecniche di respirazione. Da notare che i quatto combattono in squadre di due, decise dai giocatori. Come già spiegato dagli sviluppatori, il sistema di combattimento sarà abbastanza semplice, per non scontentare i meno esperti, ma rivelerà delle sorprese a chi si dedicherà a padroneggiarlo.

Il filmato è stato rilasciato in occasione del secondo anniversario dell'anime, festeggiato con un evento online. Da specificare che il materiale mostrato è stato tratto da una demo preparata appositamente per l'evento e che il roster completo di personaggi selezionabili sarà molto più ampio.

Per il resto vi ricordiamo che Demon Slayer è in sviluppo per PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e Series S. Sarà lanciato nel corso del 2021, in data ancora da destinarsi.